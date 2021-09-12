Ломаченко зачекає: Лопес офіційно отримав наступного суперника

Українському боксеру Василю Ломаченку доведеться зачекати з реваншом проти Теофімо Лопеса. Американський абсолютний чемпіон світу у легкій вазі отримав наступного суперника й дату бою.

Бій Лопеса офіційно підтвердили

Непереможний Теофімо Лопес 4 жовтня проведе захист титулів проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

До теми Реваншу не буде, – Лопес відмовляється від другого бою з Ломаченком

Зустріч досі непереможних боксерів підтвердив організатор поєдинку Triller в рекламному ролику на вечорі боксу в Голлівуді.

Інформації по андеркарду шоу поки немає.

Зауважимо, що зустріч Лопеса та Камбососа мала відбутися ще влітку, однак дату поєдинку змінювали декілька разів.

Спершу бій призначали на 5 червня, після чого перенесли на 19 червня, 14 серпня й 11 вересня.

Ломаченко не отримає реванш?

Лопес не виходив у ринг з жовтня 2020 року, коли переміг Василя Ломаченка. Теофімо всіляко відмовляється від реваншу з українським боксером.

Камбосос, який є офіційним претендентом на титул IBF, також не бився майже рік. У жовтні 2020 року він побив Лі Селбі.

Схоже, що Лопес після бою з Камбосом остаточно втече від Ломаченка. 24-річний американець заявив, що хоче битися у листопаді з Джошем Тейлором у першій напівсередній вазі.