Ломаченко відправився в США на підготовку до бою з Коммі

Український боксер Василь Ломаченко вирушив до США, де продовжить підготовку до бою з Річардом Коммі. Бій запланований на 11 грудня в Нью-Йорку.

Відправився на бій Ломаченко з Одеси. Відео його прибуття в аеропорт опубліковано на офіційній сторінці в інстаграм.

До теми Промоутер підтвердив дату та місце бою Ломаченко – Коммі

В США Ломаченко продовжить підготовку до бою проти Коммі, який запланований на 11 грудня в "Медісон-сквер-гарден". Дату бою та місце проведення поєдинку підтвердили промоутери, але боксери поки ще офіційно не підписали договір на бій.

Ломаченко та Коммі у 2021 році провели по одному бою. Український боксер в червні переміг Масайоші Накатані, а Коммі ще в лютому здолав Джексона Мартінеса.

Перед цими боями обоє боксерів провели бої проти Теофімо Лопеса. І обоє програли. Спочатку в грудні 2019 року Коммі програв титул чемпіона IBF в легкій вазі. Після цього Лопес переміг Ломаченка та відібрав в нього чемпіонські пояси за версіями WBC WBA та WBO, ставши абсолютним чемпіоном світу.