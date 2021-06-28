Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу з Росії: фото
28 червня 2021 , 23:35Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Басти
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик зробили подарунок скандальному російському реперу Басті. Українці спрезентували фірмову кепку та футболку.
Подарунок для російського репера
Російський виконавець виклав світлину у фірмовій бейсболці та футболці від українських боксерів. На них є надпис: "Lomus". На фото він позує у боксерській стійці.
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Баста коротко підписав фото: "Спасибі за подгон". Росіянин затетегав Василя Ломаченка та Олександра Усика на світлині.
Серед великої кількості коментарів виділялась відповідь Ломаченка: "З повагою Василь Михайлович". Такий вчинок боксерів із України розлютив українців.
- Нагадаємо, що 25 червня російський репер дав концерт у Києві. Українські активісти зібралися біля концерт-холу StereoPlaza, протестуючи проти проведення концерту. Вони вказували, що Баста "проросійський" тра скандували: "Ганьба!".
- Ще у вересні 2020 року його вилучили з "чорного списку" артистів, а отже – дозволили в’їзд в Україну.