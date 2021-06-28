Ломаченко і Усик зробили подарунок скандальному реперу з Росії: фото

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик зробили подарунок скандальному російському реперу Басті. Українці спрезентували фірмову кепку та футболку.

Подарунок для російського репера

Російський виконавець виклав світлину у фірмовій бейсболці та футболці від українських боксерів. На них є надпис: "Lomus". На фото він позує у боксерській стійці.

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Баста коротко підписав фото: "Спасибі за подгон". Росіянин затетегав Василя Ломаченка та Олександра Усика на світлині.

Серед великої кількості коментарів виділялась відповідь Ломаченка: "З повагою Василь Михайлович". Такий вчинок боксерів із України розлютив українців.