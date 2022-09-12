Ломаченко заговорив про бій за звання абсолютного чемпіона світу

У середині серпня Василь Ломаченко поїхав за кордон, щоб провести підготовку до майбутнього поєдинку. Першим суперником українця після довгої паузи буде Джемейн Ортіс.

Ломаченко: Я готують до цього моменту

Цей поєдинок буде розігрівом перед титульним поєдинком. Після бою проти Джемейна Ортіса український боксер може знову спробувати здобути звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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Василь Ломаченко заговорив про бій за абсолют. Наразі це горде звання носить Девін Хейні, але він може втратити його 15 жовтня, коли дасть реванш Джорджу Камбососу.

Я готуюся до цього моменту. Мені потрібен цей шанс, мені потрібен бій за титул абсолютного чемпіона,

– заявив українець.

Раніше глава Top Rank Боб Арум розповів, що Ломаченко може побитись проти переможця реваншу Камбосос – Хейні. Щоправда, промоутер наразі мав розмову лише з командою Хейні, які лише "за" бій проти Василя.

Поєдинок за абсолют український боксер може отримати вже у новому 2023 році.

Нагадаємо, що Ломаченко значно раніше міг провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у цій вазі. Але через повномасштабне вторгнення росії в Україну відмовився від титульного бою проти Камбососа, у якого Девін й забрав усі пояси.