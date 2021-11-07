Ломаченко привітав чемпіона світу з боксу Захарєєва, який побив його рекорд: відео
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу. Привітав тріумфатора сам Василь Ломаченко.
Привітання лише від найкращого
Василь Ломаченко не обійшов стороною перемогу Юрія Захарєєва на дорослому чемпіонаті світу з боксу. Іменитий боксер привітав нового чемпіона світу з України.
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Ломаченко виклав на своїй сторінці в інстаграмі відеозвернення, у якому привітав Юрія та його тренера з успішним виступом. Він побажав їм здоров'я та здобуття лише найвищих досягнень у боксі.
Хочу привітати Юрія Захарєєва з чудовим виступом на чемпіонаті світу з боксу серед дорослих, а також його тренера. Хочу побажати міцного здоров'я, сил, терпіння та завоювання найвищої спортивної нагороди – олімпійського золота,
– сказав Ломаченко.
Відеозвернення Ломаченка
Також Василь у підписі до відео закликав усіх приєднатись до привітань та від чистого серця побажати чогось нашому чемпіону.
Відзначимо, що Захарєєву вдалось перевершити рекорд Ломаченка. Юрій завоював звання чемпіона світу у свої 19 років. Натомість Василь здобув цей титул, коли йому виповнилось 21 рік. Захарєєв став в один ряд із Ломаченком, Усиком, Шелестюком та Хітровим. Останній чемпіонський титул здобув Олександр Хижняк у 2017 році, який на Олімпіаді-2020 приніс Україні "срібло".
Захарєєв став чемпіоном світу
- Український боксер переконливо пробився у фінал чемпіонату світу. У фіналі Захарєєв зустрівся з росіянином Вадимом Мусаєвим. Юрій повністю домінував на ринзі та впевнено забирав очки у суддівські записки на свою користь.
- 3-раундовий бій завершився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів.