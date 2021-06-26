Ломаченко пояснив, чому погодився на бій з Лопесом з травмою
Джерело:La Sueur
Український боксер Василь Ломаченко восени 2020 року провів один з найбільших боїв у своїй кар'єрі. Ломаченко програв Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу.
Ломаченко: Через COVID-19 не знав, коли відбудеться наступний бій
Перед боєм Ломаченко приховав травму плеча, тому не міг продемонструвати в поєдинку з Лопесом всю свою силу. Після поєдинку українцю зробили операцію.
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Тепер же Ломаченко розповів, чому наважився на бій з американцем попри травму плеча.
Через поширення коронавірусу по всьому світу я не знав, коли відбудеться мій наступний бій, тому погодився на поєдинок з Лопесом з травмою. Я дійсно вірив в те, що навіть з травмою зможу виграти,
– сказав українець.
Ломаченко заявив, що вже в другому раунді бою з Лопесом відчував біль у плечі.
"У бою з Лопесом я не знав, що станеться з моїм плечем. Коли я спробував викидати свої комбінації в другому раунді, то відчув біль. Через біль я був неактивним протягом шести раундів, але після цього зрозумів, що мені потрібно ризикувати, щоб перемогти", – зазначив Ломаченко.
Він додав, що стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. "Але мені потрібен другий шанс", – резюмував боксер.
Варте уваги Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: де дивитися бій
- Наступний бій Василя Ломаченка відбудеться у ніч з 26 на 27 червня у Лас-Вегасі (США).
- Ломаченко повернеться після поразки Лопесу та зустрінеться з японцем Масайоші Накатані. Боксери вже провели процедуру зважування.
- Накатані виявився трішки важчим за Ломаченка.