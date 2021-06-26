Ломаченко пояснив, чому погодився на бій з Лопесом з травмою

Український боксер Василь Ломаченко восени 2020 року провів один з найбільших боїв у своїй кар'єрі. Ломаченко програв Теофімо Лопесу в бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Ломаченко: Через COVID-19 не знав, коли відбудеться наступний бій

Перед боєм Ломаченко приховав травму плеча, тому не міг продемонструвати в поєдинку з Лопесом всю свою силу. Після поєдинку українцю зробили операцію.

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Тепер же Ломаченко розповів, чому наважився на бій з американцем попри травму плеча.

Через поширення коронавірусу по всьому світу я не знав, коли відбудеться мій наступний бій, тому погодився на поєдинок з Лопесом з травмою. Я дійсно вірив в те, що навіть з травмою зможу виграти,

– сказав українець.

Ломаченко заявив, що вже в другому раунді бою з Лопесом відчував біль у плечі.

"У бою з Лопесом я не знав, що станеться з моїм плечем. Коли я спробував викидати свої комбінації в другому раунді, то відчув біль. Через біль я був неактивним протягом шести раундів, але після цього зрозумів, що мені потрібно ризикувати, щоб перемогти", – зазначив Ломаченко.

Він додав, що стане абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. "Але мені потрібен другий шанс", – резюмував боксер.

Варте уваги Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: де дивитися бій

Наступний бій Василя Ломаченка відбудеться у ніч з 26 на 27 червня у Лас-Вегасі (США).

Ломаченко повернеться після поразки Лопесу та зустрінеться з японцем Масайоші Накатані. Боксери вже провели процедуру зважування.

Накатані виявився трішки важчим за Ломаченка.



Ломаченко – Накатані / Інфографіка Спорт24