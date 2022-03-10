Ломаченко після двох тижнів війни з Росією попросив "помилувати нас грішних": відео з патріархом
Джерело:інстаграм Василя Ломаченка
Колишній чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC Василь Ломаченко, в той день, коли літаки російських окупантів бомбили пологовий будинок у Маріуполі, розмістив у соцмережах проповідь.
Василь в інстаграмі написав "Господи помилуй нас грішних" та додав відео п'ятихвилинної проповіді. Ще й забезпечив запис геотегом "Православ'я та любов".
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На відео батюшка розповідає випадок із молодим ієродияконом Миколою (Сахаровим) – священнослужителем Константинопольської православної церкви, схіархімандритом, учнем та біографом Силуана Афонського.
"Я недавно сестрам наводив приклад, коли молодий отець Миколай у Першу світову намагався зрозуміти скорботу, через самого себе, у нього виникав протест до Бога. Здивування. "Господи, стільки страждань, а де ж ти?" І в самий момент ось цієї спокуси , йому з'явився Христос, що висить на хресті, Ісус запитав: "Хіба ти за них розіп'явся?" Ти ж навіть не на фронті. Ти страждаєш лише емоційно”, – розповів на відео священик.
Реакція вболівальників
- "Де був Бог, коли снаряд залетів до Маріупольського пологового будинку? Діти навіть не встигли дізнатися про вашого бога".
- "У Маріуполі пологовий будинок обстріляний навмисне, причому тут Бог. Це діяння людини за наказом іншої людини. А батюшка, мені здається, ще й Московського патріархату (можу помилятися)".
- "Лома, я тебе поважаю, але чи не хочеться тобі піти з Московського патріархату?"
Зазначимо, що Василь Ломаченко раніше доєднався до територіальної оборони свого міста. Боксер захищає Білгород-Дністровський.
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