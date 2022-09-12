Офіційно підтверджено наступний поєдинок Ломаченка: коли боксер вийде на ринг

Василь Ломаченко офіційно отримав нового суперника. Вже цього жовтня українець вийде на ринг.

Ломаченко вийде на ринг вже цього жовтня

Український боксер вийде на ринг проти американця Джемейна Ортіса. Бій відбудеться 29 жовтня в "Медісон-сквер-гарден", Нью-Йорк.

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Для Ломаченка це буде перший бій з грудня 2021-го, коли він рішенням суддів переміг Річарда Коммі.

26-річний Ортіс у травні рішенням суддів здолав Джеймела Геррінга. Джемейн ніколи в кар’єрі не проводив 12-раундові поєдинки.



Ломаченко зустрінеться з Ортісом / Фото з інстаграму Top Rank

Нещодавно глава Top Rank Боб Арум розповідав, хто може стати наступним суперником українця після бою з Джемейном Ортісом.

У разі перемоги над американцем на Ломаченка може чекати переможець двобою Девін Хейні – Джордж Камбосос. Арум заявив, що наразі спілкувався лише з командою Хейні.

Зазначимо, що саме через повномасштабне вторгнення росії в Україну Василь відмовився від титульного бою проти Камбососа, який тоді ще був абсолютним чемпіоном світу.