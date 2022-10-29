Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція бою

Український боксер Василь Ломаченко вийде в ринг проти Джемейна Ортіса 29 жовтня. В Україні це вже буде ранок 30 жовтня. Вихід боксерів очікується не швидше, аніж 05:00.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться в "Медісон сквер гарден" та стане головним боєм вечора боксу в Нью-Йорку 29 жовтня. Боксери останніми вийдуть в ринг. Їх вихід очікується вже після 05:00 за київським часом.

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За день до бою Ломаченко та Ортіс провели традиційну церемонію зважування. Обоє боксерів виступають у легкій вазі, тож під час зважування мали вкластися у вагу в 61,2 кілограма. Ломаченко заважив 61,05 кілограма, а його суперник виявися дещо легшим – 60,78 кілограма.

Бій Ломаченко – Ортіс в Україні покаже платформа Megogo. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію. Вона буде доступна в цій новині.