Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція церемонії зважування боксерів

Український боксер Василь Ломаченко проведе бій проти американця Джемейна Ортіса. Напередодні бою боксери провели обов'язкову церемонію зважування.

Ломаченко та Ортіс мають провести церемонію зважування за день до бою. Обоє боксерів виступають у легкій вазі, тож під час зваження вони мають вкластися у 61,2 кілограма.

Після церемонії зваження боксери проведуть останню дуель поглядів. Перед тим на пресконференції вони вже провели дуель поглядів.

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Церемонія зваження Ломаченка та Ортіса розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії зважування Ломаченка та Ортіса

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня в Нью-Йорку. В Українці це буде ранок 30 жовтня. Боксери вийдуть на ринг ближче до 06:00 ранку.

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Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Після бою на сайт буде доступне повне відео бою.