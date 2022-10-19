Ломаченко – Ортіс: хто та коли покаже бій українського боксера онлайн

Український боксер Василь Ломаченко повертається в ринг. 29 жовтня (ніч на 30 жовтня в Україні) він проведе бій проти Джемейна Ортіса в Нью-Йорку.

Василь Ломаченко майже рік не виходив на професійний ринг. У грудні 2021 року він переміг Річарда Коммі. І у 2022 році міг провести бій проти Джорджа Камбососа, який став абсолютним чемпіоном світу, відібравши чемпіонські пояси в кривдника Ломаченка Теофімо Лопеса.

Варте уваги У кольорах прапора України: офіційний постер бою Ломаченко – Ортіс

Але через війну провести цей бій не вдалося. І Камбосос за цей час програв ці чемпіонські пояси Девіну Хейні. При цьому боксери згодом провели реванш, де Хейні знову переміг.

Тож шлях до чемпіонського бою Ломаченко змушений розпочати з бою проти Джемейна Ортіса. 26-річний боксер на професійному ринзі провів 16 боїв і поки не знає поразок. Вісім разів він закінчував бій достроково.

Бій Ломаченко – Ортіс вирішили провести в Нью-Йорку в легендарному "Медісон сквер гарден". Він відбудеться 29 жовтня. В Україні це вже буде ранок 30 жовтня. Це буде головний бій цього боксерського вечора.

До теми Непереможний онук легендарного Алі поб'ється в андеркарді бою Ломаченка

Дивитися бій Ломаченко – Ортіс в Україні можна буде лише онлайн. Його ексклюзивно покажуть на платформі Megogo. Жоден загальнонаціональний канал не купив права на трансляцію бою Ломаченко – Ортіс по телебаченню.

Онлайн-трансляція бою Ломаченко – Ортіс розпочнеться о 5:00 в неділю, 30 жовтня.