Бій Ломаченко – Ортіс: коли почнеться бій та де його дивитися

Василь Ломаченко проведе бій проти Джемейна Ортіса 29 жовтня. В Україні це буде ранок неділі 30 жовтня. А трансляція буде доступна лише онлайн

Бій Ломаченко – Ортіс буде головний на вечорі боксу в Нью-Йорку 29 жовтня. Відтак боксери останніми вийдуть в ринг.

До теми Ломаченко – Ортіс: онлайн-трансляція бою

Їх вихід очікується не раніше, анід о 05:00 за київським часом.

Варто нагадати, що в ніч з 29 на 30 жовтня Україна "переходить" на зимовий час. Відтак годинник переводять на годину назад – о 04:00 ранку стрілки годинника мають бути переведені на годину назад.

Офіційним транслятором бою Ломаченко – Ортіс в Україні є платформа Megogo. Саме тут відбудеться показ бою. Трансляція зі студії розпочнеться о 03:00. Сам бій в прямому ефірі очікується після 05:00.