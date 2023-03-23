Ломаченко став рупором УПЦ МП: опублікував відео про "демонстративне приниження" від Зеленського

Василь Ломаченко все менше в інформаційному просторі з'являється з новинами про бокс, а все більше - про УПЦ МП. От і цього разу він опублікував чергове відео, в якому представники цієї церкви скаржаться на Президента України Володимира Зеленського.

Ломаченко на своїй сторінці в інстаграм опублікував чергове відео від "Союза православных журналистов". Це спільнота, яка активно відстоює інтереси УПЦ МП.

Варте уваги Кремль вміло маніпулює темою церкви, – РНБО про звернення УПЦ МП

Цього разу вони опублікували відео про те, що Зеленський відмовився приймати ієрархів УПЦ МП. Вони прибули до Офісу Президента 20 березня та вимагали особистої зустрічі із Зеленським. Серед присутніх були як митрополит Онуфрій, так і доволі скандальні намісник Свято-Успенського монастиря УПЦ МП Павло (Лебідь) та митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука (Коваленко). Останній, до слова, під санкціями РНБО.

У відео одразу на початку заявили про "ганьбу у відношенні влади до церкви". І всю ситуацію, коли Зеленський так і не прийняв представників УПЦ МП – "демонстративним приниженням". Хоча в Офісі Президента тоді заявили, що Зеленський не зустрінеться зі священниками, адже в нього не була запланована така зустріч. А всі прохання передати "послання" до Зеленського отці проігнорували, вимагаючи особистої зустрічі.

Бідкаються у відео і на те, що представників УПЦ МП не впустили всередину Офісу Президента та не запропонували присісти. Хоча не вказують про те, що ця будівля – режимний об'єкт, і під час війни пускати туди будь-кого, в кого не призначена зустріч – не можна.

До теми Вчать "любити Батьківщину": після фіаско зустрічі з президентом в УПЦ МП записали звернення

Водночас у відео переконують, що Зеленський так би не вчинив, якби прийшли до Офісу Президента головний равин України, чи голова мусульман, або навіть "уніати". А от щодо предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, то в цьому відео його зневажливо називають просто Сергій Думенко.

Ще цікавим моментом стало те, як у відео пояснили, чому представники УПЦ МП пішли геть. Все через те, що їх "прогнали дивною повітряною тривогою", натякаючи на те, що її включили в Офісі Президента спеціально.

Ломаченко – рупор УПЦ МП на Заході

Черговий "випад" від УПЦ МП можна було б проігнорувати, якби не важливий момент – Василь Ломаченко. Адже він – найбільш популярний український спортсмен в інстаграм. На нього підписано понад 2 мільйони осіб. Чимало – саме іноземці. Відтак дехто з них про "ситуацію в Україні" може дізнаватися саме з таких відео, які й публікує Ломаченко. А там в нього як не викривлена інформація, так суцільна маніпуляція зі сторони УПЦ МП, що лише підігрує Кремлю у війні проти України.



Публікація на сторінці Ломаченка про Зеленського, який не зустрівся з представниками УПЦ МП / скрін

Важливим моментом є й те, що сторінка Василя Ломаченка в інстаграм заблокована в Україні. Але доступна саме закордоном. Для прикладу, відео про те, як Зеленський не зустрівся з очільниками УПЦ МП, опубліковане з англійськими субтитрами.

За п'ять годин з моменту публікації відео на сторінці Ломаченка, воно зібрало понад 5 тисяч лайків та майже 500 коментарів. Для прикладу, на ютуб це відео за 17 годин мало лише 3,2 тисячі лайків.