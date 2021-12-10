Ломаченко обожнює "Медісон-сквер-гарден": топ-бої українця у боксерській мецці світу

Василь Ломаченко вп'яте у кар'єрі битиметься на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Українець у ніч з 11 на 12 грудня зустрінеться з ганським панчером Річардом Коммі. Ми вирішили згадати попередні бої Ломи у боксерській мецці світу.

Досі всі поєдинки Ломаченка на "Медісон-сквер-гарден" були титульними. У бою з Річардом Коммі боксери також битимуться за титул, але йдеться про другорядний пояс WBO Inter-Continental.

До теми На кону бою Ломаченко – Коммі буде титул

Перший бій Ломи на "Медісон-сквер-гарден"

Ломаченко вперше провів бій у Нью-Йорку у влітку 2016 року. Василь зустрічався з пуерториканцем Романом Мартінесом у бою за титули WBO в другій напівлегкій вазі.

Поєдинок тривав неповних 5 раундів і завершився достроковою звитягою українця. Ломаченко у 5-у раунді нокаутував Мартінеса та завоював титул WBO, який належав Мартінесу.

Ломаченко – Мартінес відео нокауту

Декласування Рігондо

Ломаченко повернувся на "Медісон-сквер-гарден" у грудні 2017-го та зустрівся з кубинцем Гільєрмо Рігондо. Василь вчетверте захищав титул чемпіона світу за версією WBO.

Дивіться також Ломаченко та Коммі провели дуель поглядів – боксери розсміялися та обійнялися: відео

Бій тривав тільки 6 раундів, адже Ломаченко влаштував брутальне побиття Рігондо. Після поразки українцю Гільєрмо не повертався у бокс майже 2 роки.

Він неодноразово зізнавався, що бій з Ломаченком був його однією з найбільших помилок у кар'єрі.

Ломаченко – Рігондо відео бою

Шлях до слави

Після декласування Рігондо українець провів третій бій на "Медісон-сквер-гарден" у травні 2018 року. Василь дебютував у легкій вазі поєдинком проти Хосе Лінареса.

На кону поєдинку були титули WBA та журналу The Ring, які належали Лінаресу. Поєдинок з венесуельцем досі вважають одним з найважчих у кар'єрі Ломи.

До речі Ломаченко нокаутує Коммі за 7 – 9 раундів: прогноз букмекерів на боксерський бій

Український боєць зумів повернутися у бій після того, як у 6-у раунді побував у нокдауні. Ломаченко додав під кінець поєдинку, відправивши Лінареса у нокдаун у 10-у раунді.

У цій же трихвилинці Ломаченко здобув важку перемогу технічним нокаутом.

Ломаченко – Лінарес відеоогляд

Попередній бій Ломаченка у Нью-Йорку

Ломаченко не бився на "Медісон-сквер-гарден" з 8-го грудня 2018 року. У цей день Василь додав до поясів WBA та The Ring ще й титул WBO.

Українець зустрічався з пуерториканцем Хосе Педрасою та здобув впевнену перемогу за очками.

Василь двічі відправив Педрасу в нокдаун в 11-у раунді, але так і не зміг нокаутував суперника.

Ломаченко – Педраса відеоогляд