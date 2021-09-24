Ломаченко не виключає, що топ-бій Усик – Джошуа завершиться нокаутом

Василь Ломаченко прибув у Лондон, щоб підтримати Олександра Усика у бою проти Ентоні Джошуа. Українець не заперечує, що поєдинок може завершитись нокаутом.

"Безумовно, нокаут можливий, але не знаю"

Василь Ломаченко поділився очікуваннями перед боєм Усика та Джошуа. 33-річний український боксер чекає на цікавий поєдинок у Лондоні.

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Для Василя цей бій буде історичним. Українець вагається та не прогнозує, як завершиться протистояння на стадіоні "Тоттенхем". На ринг вийдуть два технічних боксери.

Ломаченко-молодший назвав британця великою зіркою боксу. Усик ж прагне об'єднати титули і залишитись чемпіоном у цій ваговій категорії. Друг Олександра не виключає, що бій може завершитись нокаутом, але Василь не знає, хто нокаутує суперника. Він прогнозує, що поєдинок таки може тривати усі 12 раундів.

Чи очікую я нокауту? Ніхто не знає, можливо. Це бокс, тому я його і люблю. Безумовно, нокаут можливий, але не знаю. Знаєте що? У них є величезний аматорський досвід. Я думаю, що бій пройде всі 12 раундів, але, можливо, відбудеться зупинка,

– заявив Ломаченко.

На кону стоятимуть титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF у важкій вазі, які належать Джошуа. Боксерам залишилось взяти участь у традиційному зважуванні напередодні бою, після чого відбудеться фінальна дуель поглядів.

У випадку, якщо Ентоні зазнає поразки, то британець матиме шанс на реванш. А от такої можливості в українця не буде. Тому Усику потрібно перемагати вже у першому своєму поєдинку.

Відзначимо, що наприкінці 2021 року Ломаченко знову вийде на ринг. Василь проведе бій з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня на легендарній арені Madison Square Garden у США.

Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24