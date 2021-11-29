Ломаченко не отримає бій за чемпіонські пояси проти Камбососа: промоутер назвав іншого суперника

Новим чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBC Franchise, IBF, WBO та WBA став австралієць Джордж Камбосос. Він їх відібрав у Теофімо Лопеса, перемігши його 27 листопада. Перед цим трьома чемпіонськими поясами володів Василь Ломаченко. Але навряд чи австралієць погодиться зараз на бій проти українця.

Ломаченко не претендент

Ломаченко володів чемпіонськими поясами WBA, WBO та WBC у легкій вазі. Хоча згодом WBC визнали Ломаченка "франчайзинговим чемпіоном", натомість Девін Хейні спочатку став "тимчасовим", а згодом і регулярним чемпіоном WBC.

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Коли Ломаченко програв Лопесу свої чемпіонські пояси, то Теофімо став абсолютним чемпіоном світу (до цього в американця був чемпіонський пояс за версією IBF). При цьому титул WBC в нього теж став "франчайзинговий", а Хейні зберіг за собою "регулярний" чемпіонський титул. Саме він вказаний як чемпіон у легкій вазі на сайті організації.

27 листопада Лопес програв роздільним рішенням суддів Джорджу Камбососу усі свої чемпіонські пояси. Зважаючи, що в контракті не було прописано про можливий реванш, то Камбосос сам може обирати суперника з головних претендентів. Серед них і Ломаченко. Він перший у рейтингу WBC.

Однак, скоріш за все, Камбосос не буде битися проти Ломаченка. Хоча і обіцяв йому. Його промоутер Едді Хірн хоче провести бій проти Хейні за чемпіонський титул WBC. Правда за умови, що Хейні переможе Джозефа Діаса, який є "тимчасовим" чемпіоном WBC. Цей бій відбудеться 4 грудня.

Сам Василь Ломаченко 11 грудня проведе бій проти Річарда Коммі. Цей поєдинок відбудеться в Нью-Йорку.