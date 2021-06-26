Зріст не головне: Ломаченко і Накатані провели процедуру зважування – відео

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В ніч з 26-го на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройде великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank. 25 червня в Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування перед боєм українця Василя Ломаченка (14-2, 10 KO) проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 KO).