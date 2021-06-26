Зріст не головне: Ломаченко і Накатані провели процедуру зважування – відео
26 червня 2021 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В ніч з 26-го на 27 червня на арені Virgin Hotels в Лас-Вегасі, США, пройде великий вечір боксу від Боба Арума та його промоутерської компанії Top Rank. 25 червня в Лас-Вегасі пройшла церемонія зважування перед боєм українця Василя Ломаченка (14-2, 10 KO) проти японця Масайоші Накатані (19-1, 13 KO).
Українець на вагах показав 60,8 кілограм. Його суперник також вклався в рамки легкого дивізіону, ваги під японцем показали таку ж вагу. Зазначимо, що Накатані на 12 сантиметрів вище Василя.
До слова Повернення року: анонс бою Василь Ломаченко – Масайоші Накатані
Ломаченко – Накатані: церемонія зважування
Ломаченко – Накатані: головне
- Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.
- У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.