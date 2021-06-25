Чи зможе Ломаченко реабілітуватися після поразки Лопесу: прогноз на бій з Накатані

У ніч на 27 червня в Лас-Вегасі (штат Невада, США) пройде турнір з професійного боксу. У його головній події виступить ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях, один з найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії Василь Ломаченко. Його суперником стане японець Масайоші Накатані.

Суперник Василя – величезний японець Масайоші Накатані, чия єдина поразка в кар'єрі – теж від Теофімо. Від цього поєдинку залежить багато що в кар'єрі українця. Незважаючи на удаваний невисокий рівень опонента.

До слова Ломаченко прибув у Лас-Вегас на бій з Накатані: відео

17 жовтня 2020 року Ломаченка був за крок від мрії – звання абсолютного чемпіона світу. На вечорі боксу все в тому ж Лас-Вегасі українець, будучи чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA Super, WBC Franchise і WBO, зустрівся з володарем титулу за версією IBF Теофімо Лопесом. І програв.

Після втрати титулів Василь заліг на дно. Лише через місяць він дав перше інтерв'ю. Тим часом його кривдник в особі Теофімо Лопеса розповідав страшилки про те, що українець після поразки був у стані глибокої депресії і думав про суїцид. Сам Василь спростував всі ці домисли і висловив припущення про те, що як раз-таки Лопес ніяк не може забути про той скрутний бій.

Поєдинок з Накатані – спроба все ще щось довести Лопесу і всім навколо. Адже Масайоші теж боксував із Теофімо і теж програв. Якраз перед Василем Лопес зустрівся з величезним японцем. Було важко пристосуватися до довгих рук і незручного стилю суперника. Але Лопес зміг. Не найяскравіший і найвиразніший поєдинок нинішнього абсолютного чемпіона, але перемога є перемога.

Василь Ломаченко – Масайоші Накатані: прогноз Favbet

На думку експертів, Ломаченко – беззаперечний фаворит бою. Коефіцієнт на його перемогу становить 1,05. Успіх Накатані відповідає коефіцієнту 9,70, нічия – аж 34,00.

На перемогу Ломаченко нокаутом можна поставити з коефіцієнтом 1,90, за очками – теж 1,90. Дострокова або за очками перемога Накатані – 17,00.

Найбільш вірогідно, що бій завершиться в 6 раунді на користь Ломаченка. Поставити на це можна з коефіцієнтом 11,00. Також букмекери пропонують зробити ставку на тотал раундів. Якщо ж бій буде тривати усі 12 раундів, то свій депозит ви зможете збільшити на 1,73.