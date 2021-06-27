Ломаченко переміг Накатані технічним нокаутом: відео падіння японця

В ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані. Українець переміг суперника технічним нокаутом.

Бій між Ломаченком та Накатані тривав лише дев'ять раундів із 12. Адже все закінчилося достроковою перемогою українця.

Детальніше Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

Вже з першого раунду Ломаченко почав активно пресингувати суперника, завдаючи прицільних ударів по Накатані. Це дало результат у п'ятому раунді, коли японець вперше опинився в нокдауні.

Надалі перевага Ломаченка лише зростала. Накатані був змушений боксувати із розсіченою бровою.

Закінчилося все в дев'ятому раунді, коли після серії ударів Ломаченка Накатані знову опинився на рингу. Цього разу суддя виріши не продовжувати бій, зарахувавши Ломаченку перемогу технічним нокаутом.