Повернення року: анонс бою Василь Ломаченко – Масайоші Накатані

Український боксер Василь Ломаченко готується до повернення у ринг після болючої поразки Теофімо Лопесу. Українець вибрав для повернення японця Масайоші Накатані. Анонс визначального бою в кар'єрі Ломаченка – в матеріалі Спорт 24.

Ломаченко – Накатані: головне

Де: Virgin Hotels Las Vegas, Лас-Вегас (США)

Коли: у ніч з 26 на 27 червня. Початок шоу о 05:00 за київським часом

Трансляція: платформа Megogo

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Повернення Ломаченка

Василь Ломаченко восени 2020 року провів, мабуть, найбільш очікуваний бій у своїй кар’єрі. Василь зустрівся з Теофімо Лопесом у поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Українець програв 2/3 поєдинку, що констатували записки суддів.

Ломаченко попрощався не тільки з мрією стати абсолютним чемпіоном світу, але й титулами WBC, WBA, WBO. Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії боксу.



Ломаченко програв Лопесу / Фото Getty Images

Все б нічого, якби Ломаченко не заявив про травму плеча. Українцю провели операцію, після якої він тривалий час не тренувався. Таким чином, Ломаченко бився з Лопесом тільки однією рукою і справедливо вимагає реванш.

Та 23-річний американець не погодиться провести другий бій з українцем. Лопес розуміє, що в другому поєдинку Василь навряд чи настільки прорахується.

Після невдалих спроб Ломаченка добитися реваншу через різкі заяви, українець перейшов до конкретних дій. Василь вирішив зустрітися з Масайоші Накатані, який створив багато проблем у бою з Лопесом.

Ломаченко хоче брутально перемогти японця, щоб створювати публічний тиск на Лопеса. Це може змусити Теофімо дати реванш або ж втекти в іншу вагову категорію.

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Окрім того, Василю потрібна яскрава перемога, щоб про його значущість знову почали говорити. Після поразки Лопесу українця почали списувати з рахунків попри досягнення минулого.

Ломаченко поступається Накатані у зрості та розмаху рук. Ймовірно, вболівальникам слід очікувати схожого поєдинку, як Ломаченко – Люк Кемпбелл. Однак Накатані точно поступається Люку в техніці та потужності.

Хто такий Накатані

32-річний Накатані дебютував на професійному ринзі у 2011 році в Японії. Накатані не виїжджав за межі Японії 18 поспіль боїв, які впевнено виграв. Перша поїздка за океан виявилася фатальною для Накатані.

У липні 2019 року Накатані поступився Теофімо Лопесу у США. Японець програв рішенням суддів. До поєдинку Лопеса з Ломаченком зустріч Теофімо з Масайоші вважали найважчим боєм для американця.

Попередній бій володар титулу WBO Inter-Continental провів у грудні 2020 року, коли у США побив скандального Фелікса Вердехо.

Накатані поступався Вердехо після декількох нокдаунів, але приголомшив суперника у 9 раунді. Японець несподівано нокаутував суперника.

Накатані нокаутував Вердехо

Переїзд Накатані у боксерську меку (США) дозволив йому покращити позиції у рейтингах. У рейтингу WBO Накатані утримує 5 місце. За версіями WBC та WBA японець дев'ятий. IBF розмістила Накатані на 10 місце.

Якщо боксерський портрет Ломаченка зрозумілий – швидка робота ніг та динамічні переміщення, то Накатані – загадка для українських вболівальників.

Японець має жорсткий джеб та часто викидає класичну двійку. Подекуди Масайоші продовжує атаку третім ударом по корпусу.

Зважаючи на габарити Накатані, йому навряд чи буде зручно битися з прудким Ломаченком. Японець часто втрачає свого суперника з поля зору, що може стати фатальним у бою з Василем.

Прогноз Favbet

Ломаченко, швидше за все, працюватиме по корпусу Накатані. Тому не варто дивуватися нокауту після удару в печінку. Накатані навряд чи вдасться витримати 12 раундів, коли його корпус бомбардуватимуть.

Однак до самого Ломаченка також ряд питань. По-перше, що залишилося від пікового Василя? У попередньому бою він безславно програв Лопесу, а перед тим з проблемами здолав Кемпбелла. Ентоні Кролла взагалі не був суперником для українця!

По-друге, що там з травмою плеча? Чи відновився Василь? Якщо Ломаченко приховав травму перед боєм з Лопесом, то чи не утне Василь щось схоже знову? Аж надто українець хоче повернутися саме зараз…

Якщо Ломаченко доведе бій до чемпіонських раундів, то йому слід готуватися до того, що Масайоші піде ва-банк. Складно повірити, що українець вдруге дозволить своєму супернику виграти по очках.

У букмекерській компанії Favbet впевнені у перемозі Ломаченка. Переможне повернення Василя оцінюють коефіцієнтом 1,05. А ось на потенційний апсет і звитягу Накатані букмекери дають коефіцієнт 9,70. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 34.

Букмекери дають ідентичний коефіцієнт на перемогу Ломаченка достроково та по очках – 1,90. Ідентична ситуація з Накатані – коефіцієнт 17 на дострокову звитягу японця або по очках.

Букмекери дають коефіцієнт 3,85 на те, що Ломаченко виграє бій у період з 1 до 6 раунду. Найбільше перемоги Василя чекають у 6 трихвилинці – коефіцієнт 11.



Ломаченко – Накатані / Інфографіка Спорт 24

Щодо Накатані, то звитягу японця у будь-якому з раундів оцінюють коефіцієнтом 100! Найбільше шансів у Накатані виграти поєдинок у період між 4 – 6 та 7 – 9 раундами. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 41.

Букмекери пропонують коефіцієнт 2,4 на те, що раунд триватиме менше 9.5 раундів. Також у компанії Favbet пропонують ідентичний коефіцієнт 1,87 на дві події: бій пройде всі 12 раундів, або ж ні.