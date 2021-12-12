Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Василь Ломаченко зранку 12-го грудня провів бій проти Річарда Коммі. Поєдинок за титул WBO Inter-Continental у Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден" завершився перемогою українського боксера.

Ломаченко декласував Коммі

Василь Ломаченко прогнозовано від старту бою заволодів ініціативою. Наприкінці другого раунду українець ледь не відправив ганця у нокдаун серією важких ударів.

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Важкий удар Ломаченка у 2 раунді – відео



Колишній чемпіон IBF намагався вв'язати Ломаченка у ближній бій і, як снайпер чекав на один удар. Василь красиво провалював ганця, але в клінчах досить багато пропускав.

У третьому раунді українець знову декілька разів потурбував підборіддя Річарда неприємними ударами зліва. Уже в четвертому раунді Коммі важче дихав, проте витримував натиск колишнього чемпіона у трьох дивізіонах.

З шостого раунду на прохання батька Анатолія українець почав "шукати" печінку Коммі, "насипаючи" не тільки по голові, але й корпусу.

Перший нокдаун

У 7-у раунді Коммі вперше побував у нокдауні. Спершу Василь потужно пробив йому лівим назустріч у голові. Після цього українець повалив його на канвас коротким зліва.

Відео нокдауну



Ломаченко затиснув Річарда біля канатів і безжально добивав ганця, але той встояв і продовжив поєдинок.

Коммі витримав побиття від Ломаченка до чемпіонських раундів. Боксери пройшли всю дистанцію з 12-и раундів і Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Для 33-річного українського боксера це 16 перемога на професійному ринзі.