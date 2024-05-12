"Вітаю Василя з впевненою перемогою": Беленюк привітав Ломаченка з чемпіонським титулом
12 травня 2024, 15:08Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Жана Беленюка
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк не оминув увагою перемогу Василя Ломаченка. Народний депутат України опублікував привітання на своїй сторінці у соціальній мережі.
Василь Ломаченко у титульному поєдинку переміг колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа. Українець здобув пояс IBF у легкій вазі.
Читайте також "Танк" проти "Матриці": непереможений американець кинув виклик Ломаченку
Вітальні слова Беленюка
Український борець та народний депутат Жан Беленюк привітав Ломаченка з перемогою. Відповідний допис олімпійський чемпіон опублікував у сторіз.
"Вітаю Василя з впевненою перемогою та бажаю успіхів надалі. Вітаю всю його команду та Україну", – написав Беленюк.
Беленюк привітав Ломаченка / скриншот
Остання спроба Ломаченка
- Нагадаємо, що Василь Ломаченко вперше за останні чотири роки здобув чемпіонський титул. У 2020 році українець поступився Теофімо Лопесу в поєдинку за абсолют.
- Після цього Лома мав шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але торік поступився Девіну Хейні.
- Тепер 36-річному боксеру готують бій на осінь. Ймовірним суперником "Матриці" може бути Шакур Стівенсон – чемпіон WBC у легкій вазі.