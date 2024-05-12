Ломаченко – Камбосос: відомі суддівські записки титульного бою

Василь Ломаченко провів відмінний бій проти Джорджа Камбососа. Український боксер домінував ще з першого раунду та заслужено переміг.

Австралійський боксер протримався неповних раундів та був відправлений у нокаут. У Ломаченка пройшла потужна комбінація, як закінчилась падінням Камбососа та розкривавленим обличчям суперника, повідомляє 24 Канал.

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Підрахунки суддів

Джордж підійнявся на ноги, але вже через декілька секунд знову опинився на настилі рингу. У той момент команда австралійця викинула у ринг білий рушник, що сигналізувало про припинення бою.

Василь Ломаченко завоював титул IBF в Австралії.

Після поєдинку у соцмережах з'явились суддівські записки після 10-ти повних раундів. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку. Навіть, якби бій тривав усі 12 раундів, то одноголосна перемога була б на користь українця – 99:91, 98:92 та 99:91.

Цікаво, що перший суддя віддав лише один стартовий раунд Камбососу. Другий угледів перевагу австралійця у 3-му та 6-му раундах. А от третій рефері теж 6-й раунд зафіксував за австралійським боксером.



Суддівські записки бою Ломаченко – Камбосос / Фото Top Rank

Відзначимо, що ця перемога стала першою достроковою для Ломаченка із червня 2021-го року. Тепер Василь буде насолоджуватись відпочинком у колі рідних.