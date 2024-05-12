Кров, емоції та нокаут від українця: найяскравіші моменти бою Ломаченко – Камбосос

Василь Ломаченко та Джордж Камбосос провели титульний бій за пояс IBF. Український боксер нокаутував колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Боксери провели майже увесь шлях. Поєдинок закінчився в 11-му раунді, коли Камбосос двічі побував у нокдауні після потужних ударів Ломаченка. Суддя зупинив двобій, адже половина обличчя Джорджа була у крові, а сам австралієць вже б точно не продовжив поєдинок, інформує 24 Канал.

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Як минув бій Ломаченко – Камбосос

Також після другого за декілька секунд падіння Джорджа із кута команда Камбососа викинула білий рушник.

Рефері зафіксував дострокову перемогу Ломаченка, який став володарем титулу IBF. Василь заслужив на цей пояс, адже протягом усього поєдинку домінував на ринзі. Камбосос же діяв другим номером.

Ломаченко здобув свою першу дострокову перемогу із червня 2021-го року. Top Rank зібрав в одне відео найяскравіші моменти поєдинку в австралійському місті Перт.

Відеоогляд бою Ломаченко – Камбосос

Після поєдинку Ломаченко подякував Богу, команді та супернику. Натомість у його коментарі не було жодної згадки про Україну чи війну проти Росії.

Камбосос з гідністю прийняв поразку, подякувавши у відповідь українцю. Джордж відзначив, що Василь заслужив на цей титул, назвавши його справжнім чемпіоном.