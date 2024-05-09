Буде дуже цікаво, – Ломаченко поділився очікуваннями від бою з Камбососом та розповів про плани

У неділю, 12 травня, відбудеться бій за вакантний титул чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF. За нього змагатимуться Джордж Камбосос і Василь Ломаченко.

Напередодні відбулася битва поглядів між боксерами. Вона тривала понад 3 хвилини й жоден із суперників так і не відвів очі першим.

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Повна концентрація на битві

Після цього вони провели пресконференцію, де поділилися очікуваннями від поєдинку. Василь Ломаченко розповів, що для нього бій ніби починається під час битви поглядів, де можна показати сильний ти чи ні.

Він згадав свою поразку та дві австралійця від Девіна Хейні, проте заявив, що це вже в минулому.

У нас різні стилі з Камбососом. Тому в нас було два різні результати. Занадто складно пояснити, чому так сталося, чому для Камбососа бій із Хейні був важким, і чому він був непростим для мене. Я не знаю, як пояснити. Але це не настільки важливо. У нас буде бій. Ми дуже старанно готувалися, це буде дуже цікаво,

– сказав Ломаченко.

Також Василь висловився щодо планів на майбутнє. Адже Боб Арум напередодні заявив, що хоче організувати йому об'єднавчий бій з Шакуром Стівенсоном. Український боксер повідомив, що наразі не готовий дивитися так далеко та сфокусований лише на найближчий битві.

"Я з нетерпінням чекаю завоювання титулу IBF. Мені потрібно отримати титул, а потім я зможу думати про своє майбутнє", – заявив Ломаченко.

. В Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа та Василя Ломаченка.

Зазначимо, що поєдинок за титул IBF відбудеться в австралійському Перті. Він розпочнеться не раніше 7:00. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція та відеоогляд бою.