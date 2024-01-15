Ломаченко та Камбосос домовилися про поєдинок: коли та де відбудеться бій
15 січня 2024, 14:26Читать новость на русском
Джерело:lomus_official
Стало відомо, коли та де відбудеться бій Ломаченко – Камбосос. Боксери оприлюднили дату зустрічі.
Василь Ломаченко та Джордж Камбосос домовились про поєдинок. Бій відбудеться в австралійському Перті 12 травня.
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Коли відбудеться бій Ломаченко – Камбосос
Нагадаємо, що на кону в цьому поєдинку буде титул IBF у легкій вазі.
"З Богом. Мир усім", – написав Ломаченко, опублікувавши в інстаграмі афішу бою.
Камбосос у своїх соцмережах також повідомив про домовленість, опублікувавши відповідний допис.
"Два воїни у битві на століття за титул чемпіона світу у легкій вазі в Австралії. Бажаємо тобі здоров’я у таборі. До скорої зустрічі", – написав він.
Що відомо про попередні зустрічі боксерів
- Нагадаємо, що боксери планували зустрітися раніше у 2022 році, але бій був скасований через повномасштабне вторгнення. Тоді Ломаченко вирішив залишитися в Україні.
- Це буде перший бій Ломаченка з травня 2023 року, коли він програв Девіну Хейні, який захистив титули WBA, WBC, WBO та IBF.
- Камбосос в останній раз виступав влітку, де він переміг Максі Г'юза після двох програних боїв проти Хейні в 2022 році, втративши звання чемпіона світу в легкій вазі.