Завершують угоду: коли може відбутися бій Ломаченко – Камбосос

Вже зовсім скоро вболівальники можуть дізнатися більше деталей про поєдинок Ломаченко – Камбосос. Боксери завершують угоду.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Майк Коппінджер. За його даними, бій відбудеться у квітні або травні в Австралії.

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Що каже промоутер українця

Про те, що бій може відбутися у квітні, повідомляв промоутер Боб Арум.

Нагадаємо, що на кону поєдинку – вакантний титул IBF у легкій вазі, який звільнив Девін Хейні.

Ломаченко та Камбосос мали зустрітися ще раніше – у 2022 році. Однак після вторгнення РФ Василь не захотів залишати Україну. Тож бій скасували, суперником австралійця став Хейні, який потім і відібрав чемпіонський титут.

Попередні поєдинки боксерів

Бій проти Камбососа буде для українського боксера першим з травня 2023 року. Тоді Ломаченко поступився за рішенням суддів у поєдинку з Девіном Хейні, який захистив чемпіонські пояси WBA, WBC, WBO та IBF.

Натомість австралієць востаннє виходив на ринг влітку. Тоді він переміг Максі Г'юза. Цьому поєдинку передували два бої проти того-таки Хейні, якому австралієць у 2022 році програв звання чемпіона світу в легкій вазі.