Вже офіційно: Василь Ломаченко проведе бій із Джорджем Камбососом – коли і де пройде зустріч
Джерело:Майкл Бенсон
Український боксер має намір повернутись на переможний шлях після поразки від Девіна Хейні. Правда. його наступним суперником буде не менш серйозний боксер.
Український боксер Василь Ломаченко не виходив на ринг з травня цього року. Тоді боксер поступився за рішенням суддів Девіну Хейні, який захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
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Деталі бою Ломаченка
Тепер же Василь оголосив про новий поєдинок. Лома буде битися за вакантний пояс IBF у легкій вазі проти австралійця Джорджа Камбсоса.
Про це повідомив промоутер Василя Боб Арум. Попередньою датою зустрічі є 13 квітня 2024 року, але поки що вона офіційно не оголошена. Ймовірне місце проведення – австралійське місто Перт.
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Зустрінуться жертви Хейні
Пояс IBF став вільним завдяки тому, що Девін Хейні перейшов у напівсередню вагу, де вже встиг здолати Реджиса Прогрейса. Раніше ж пояс належав Камбососу, який програв його у двох боях із Хейні.
Василь та Джордж мали вийти на ринг ще півтора роки тому і мали битись за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Втім тоді Ломаченко відмовився від такої можливості через війну в Україні.
Досягнення Ломаченка та Камбососа
- 35-річний українець провів за свою кар'єру 20 поєдинків на професійному рівні
- із них Василь тріумфував 17 разів (11 – нокаутом), ще тричі програвав
- кривдниками Ломи ставали Орландо Салідо, Теофімо Лопес та Девін Хейні
- 30-річний австралієць у свою чергу виходив на ринг 23 рази, здобувши 21 перемогу (10 – нокаутом)
- програвав Камбосос лише Девіну Хейні – у червні та жовтні 2022 року