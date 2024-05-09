Бій Ломаченко – Камбосос: анонс та все найголовніше про чемпіонський поєдинок

Василь Ломаченко спробує повернутися на боксерський олімп легкого дивізіону. У поєдинку проти ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа українець змагатиметься за титул IBF.

Український боксер Василь Ломаченко не збирається вішати рукавички на цвях. Перемога над Камбососом у титульному поєдинку відкриє шлях 36-річному спортсмену до заповітного абсолютного чемпіонства. Все найголовніше, що варто знати про цей бій читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де та коли відбудеться бій Ломаченко – Камбосос

У неділю, 12 травня в австралійському місті Перт відбудеться бій між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вихід боксерів на ринг очікується приблизно о 7:00 за київським часом.

Боксерське шоу прийматиме "Перт Арена", розташована в центрі міста. Зал спортивної споруди розрахований на 14 тисяч глядачів.

Під час професійної кар'єри Ломаченко ще жодного разу не проводив поєдинки в Австралії. Тож бій на п'ятому континенті стане дебютним для боксера з України.

Чемпіонський пояс

На кону поєдинку буде вакантний чемпіонський пояс IBF у легкій вазі. Раніше ним володів абсолютний чемпіон світу Девін Хейні. Однак американець вирішив змінити дивізіон, а тому титул виявився вакантним.

Володар титулу IBF отримає можливість провести об'єднавчий бій за наступний пояс.

Бій Ломаченко – Камбосос / інстаграм боксера

Де дивитися бій Ломаченко – Камбосос

В Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Василя Ломаченка з Джорджем Камбососом. Чемпіонський поєдинок можна буде переглянути в ефірі британського каналу Sky Sports та американського ESPN+. Місячна передплата на канал ESPN+ коштує 11 доларів.

На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція бою Ломаченко – Камбосос. Також до вашої уваги будуть надані найцікавіші моменти поєдинку та відеоогляд.

Черговий шанс для Ломи: з чим боксери підходять до поєдинку

Василь Ломаченко та Джордж Камбосос повинні були провести бій у 2022 році. Тоді сторони майже домовилися про поєдинок. На той момент австралієць був абсолютним чемпіоном світу та володів усіма поясами легкого дивізіону.

Однак повномасштабна агресія Росії проти України перекреслила усі плани. Ломаченко залишився в Україні та вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського. А Камбосос зустрівся в рингу проти Девіна Хейні, якому програв усі пояси та звання абсолюту. Реванш між боксерами завершився з тим же результатом.

Василь Ломаченко відновив кар'єру у 2023 році. Промоутери організували йому бій за абсолют проти Хейні. Однак за підсумком бою судді віддали перемогу американцю. Багато експертів та фахівців вважають це рішення доволі спірним. Усі намагання провести реванш завершилися нічим.

Ломаченко програв Хейні / Getty Images

Наприкінці листопада 2023 року Хейні вирішив змінити ваговий дивізіон та звільнив усі головні чемпіонські пояси у легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO. Тож Ломаченко та Камбосос отримали можливість завоювати вакантний титул IBF.

Влітку 2023 року Камбосос закрив поразку від Хейні перемогою над Максі Хьюзом та здобув другорядний титул IBO у легкій вазі.

Статистика боксерів напередодні бою

На професійному рингу Василь Ломаченко провів 20 поєдинків. Він здобув 17 перемог, в тому числі 11 нокаутом. Три поєдинки завершилися поразками: від Орландо Салідо (2014), Теофімо Лопеса (2020) та Девіна Хейні (2023).

У послужному списку Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) у 23 поєдинках. 30-річний боксер зазнав двох поразок – обидві від Девіна Хейні (2022 рік).

Більшість експертів у чемпіонському поєдинку віддають перевагу Ломаченку. Українець має великий досвід, гарну техніку. Втім, Камбосос теж непростий суперник, який володій сильним ударом. Крім того, австралієць на шість років молодший за суперника. Однак лише бій покаже, хто з них здобуде перемогу.