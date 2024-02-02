"Він зовсім іншого класу": зірковий тренер назвав переможця поєдинку Ломаченко – Камбосос

Американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо поєдинку між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Він назвав переможця зустрічі.

Зокрема тренер вважає, що перемогу здобуде український боксер. Він назвав Ломаченка особливим.

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Атлас: Досі один з топ-бійців

"Я ставлю його (Ломаченка – ред. 24 Канал) вище за Камбососа. Він зовсім іншого класу. Віддаю належне Камбососу, але він (Ломаченко – ред. 24 Канал) – зовсім іншого класу.

Ломаченко – один із тих особливих хлопців, він і досі особливий. Всі стають старшими, час починає стукати у двері кожного, і йому байдуже, хто ти. Але Ломаченко все ще особливий, досі один з топ-бійців.

Знаєте, я би хотів, щоб Ломаченко зробив свою роботу в цьому поєдинку", – заявив Атлас.

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