"Він зовсім іншого класу": зірковий тренер назвав переможця поєдинку Ломаченко – Камбосос
Джерело:THE FIGHT with Teddy Atlas
Американський тренер Тедді Атлас поділився думками щодо поєдинку між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Він назвав переможця зустрічі.
Зокрема тренер вважає, що перемогу здобуде український боксер. Він назвав Ломаченка особливим.
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Атлас: Досі один з топ-бійців
"Я ставлю його (Ломаченка – ред. 24 Канал) вище за Камбососа. Він зовсім іншого класу. Віддаю належне Камбососу, але він (Ломаченко – ред. 24 Канал) – зовсім іншого класу.
Ломаченко – один із тих особливих хлопців, він і досі особливий. Всі стають старшими, час починає стукати у двері кожного, і йому байдуже, хто ти. Але Ломаченко все ще особливий, досі один з топ-бійців.
Знаєте, я би хотів, щоб Ломаченко зробив свою роботу в цьому поєдинку", – заявив Атлас.
Головне про бій Ломаченко – Камбосос
- Поєдинок за вакантний пояс IBF у легкій вазі між Камбососом і Ломаченком відбудеться 12 травня, бій заплановано в Австралії.
- Останній поєдинок Ломаченка був в травні 2023 року, де він поступився Девіну Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Багато експертів тоді вважали результат поєдинку несправедливим. Після поразки Василь вирішив взяти відпустку до кінця року.
- У своєму останньому бою Камбосос переміг британця Макса Х'юза, завоювавши титул IBO в легкій вазі.