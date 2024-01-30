Не виграє жодного раунду, – колишній чемпіон назвав переможця бою Ломаченко – Камбосос
30 січня 2024, 17:19Читать новость на русском
Джерело:Boxing Scene
Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі поділився думками щодо поєдинку Ломаченко — Камбосос. Він дав свій прогноз на бій.
На думку Маліньяджі, найкращим виявиться Василь Ломаченко. А от в австралійському боксері він взагалі сумнівається.
Дивіться також "Ломаченку не дозволять битися зі мною": чемпіон WBC – про складнощі проведення мегафайту
Ломаченко – Камбосос: черговий прогноз
"Думаю, Камбосос з трудом виграє у Ломаченка один раунд або навіть не виграє жодного. Мені здається, після цього бою він завершить кар'єру.
Останні бої забезпечили його фінансово, тож проблем бути не повинно. Віддамо йому належне за перемогу над Тео Лопесом, яка дозволила йому потім провести вигідні бої", – сказав Маліньяджі.
Що відомо про майбутню зустріч
- Титульний поєдинок за вакантний пояс IBF у легкій вазі між Камбососом і Ломаченком відбудеться 12 травня. Івент заплановано в Австралії.
- Останній бій Ломаченко провів у травні 2023 року, поступившись Девіну Хейні в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. Багато експертів тоді вважали, що результат поєдинку був несправедливим. Після поразки Василь вирішив взяти відпустку до кінця року.
- У своєму останньому бою Камбосос переміг британця Максі Х'юза, завоювавши титул IBO в легкій вазі.