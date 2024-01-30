Не виграє жодного раунду, – колишній чемпіон назвав переможця бою Ломаченко – Камбосос

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Пол Маліньяджі поділився думками щодо поєдинку Ломаченко — Камбосос. Він дав свій прогноз на бій.

На думку Маліньяджі, найкращим виявиться Василь Ломаченко. А от в австралійському боксері він взагалі сумнівається.

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Ломаченко – Камбосос: черговий прогноз

"Думаю, Камбосос з трудом виграє у Ломаченка один раунд або навіть не виграє жодного. Мені здається, після цього бою він завершить кар'єру.

Останні бої забезпечили його фінансово, тож проблем бути не повинно. Віддамо йому належне за перемогу над Тео Лопесом, яка дозволила йому потім провести вигідні бої", – сказав Маліньяджі.

Що відомо про майбутню зустріч