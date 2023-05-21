Ломаченко програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Василь Ломаченко провів бій за звання абсолютного чемпіона світу проти американця Девіна Хейні. Але програв рішенням суддів.

Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбувся в Лас-Вегасі. На кону були чемпіонські титули за версіями WBC, WBO, WBA та IBF у легкій вазі. Першими трьома свого часу володів Ломаченко.

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Перебіг бою

Ломаченко та Хейні активно розпочали бій, без довгих "розвідок" суперника. Тож обоє боксерів вже в першому раунді завдали декілька прицільних ударів, пробивши захист суперника. А Ломаченку навіть вдалося на деякий час затиснути Хейні в кутку.

Це ж продовжилося і в другому раунді, і Хейні був дещо здивованим таким натиском зі сторони Ломаченка. Тож вже в третьому раунді американець почав активніше йти на Ломаченка, користуючись своєю перевагою в рості та розмаху рук. Але й Ломаченко теж активно проводив атаки, викидаючи чималу кількість доволі влучних ударів.

Комбінації у виконанні Ломаченка проходили і в четвертому раунді. Натомість Хейні більше покладався на одиночний потужний удар. І в четвертому раунді боксери навіть обоє опинилися на канвасі. Але це не був нокдаун – вони перечепилися один через одного та впали.

А от з п'ятого раунду боксери все частіше почали клінчувати. І якщо до цього незнана перевага була на стороні Ломаченка (скоріше через те, що Хейні не очікував настільки активний початок бою від нього), то вже з цього часу бій був доволі рівним та близьким.

У восьмому раунді Ломаченко навіть опинився на колінах, але знову обійшлося без зарахування нокдауну – він перечепився через Хейні.

Попри виснажливий бій, обоє боксерів доволі впевнено трималися в рингу. Ні Хейні, ні Ломаченко не домінували, але активно розмінювалися моментами. Хейні не намагався тримати суперника на відстані, звідки Ломаченко не міг його дістати.

В чемпіонських раундах Ломаченко і далі активно йшов вперед, завдаючи чимало ударів по супернику. У нього проходили комбінації як по корпусу, так і в голову.

Під кінець дванадцятого раунду в Ломаченка був синець під правим оком. Але він не завадив йому проводити бій.

Бій тривав усі 12 раундів. Тож переможця довелося визначати рішенням суддів. Одноголосним рішенням судів переміг Хейні.

Відеоогляд бою Ломаченко – Хейні