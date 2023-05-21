Ломаченко – Хейні: повне відео бою без спойлерів

Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбувся в Лас-Вегасі. Він був останнім на вечорі боксу. На кону було звання абсолютного чемпіона світу, яким володів Хейні.

До теми Згадав про країну та церкву, – що сказав Ломаченко після бою проти Хейні

Важливо! Для тих, хто хоче переглянути повністю весь бій між Ломаченком та Хейні, ми публікуємо його. Окрім того, в цій новині не буде вказано, як закінчився цей бій, щоб не зіпсувати враження для фанатів боксу або тих, хто хоче спочатку його подивитися без спойлерів.

Для тих, хто хоче знати, хто ж став переможцем – можна перейти за посиланням. А відео найкращих моментів бою Ломаченко – Хейні можна переглянути в цій новині.