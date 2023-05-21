Ломаченко – Хейні: повне відео бою без спойлерів
21 травня 2023, 09:23Читать новость на русском
Василь Ломаченко провів бій проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Повне відео бою Ломаченко – Хейні доступне на сайті 24 Каналу.
Бій між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбувся в Лас-Вегасі. Він був останнім на вечорі боксу. На кону було звання абсолютного чемпіона світу, яким володів Хейні.
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Відео бою Ломаченко – Хейні (початок з 3:45:00)