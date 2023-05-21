Ломаченко програв Хейні рішенням суддів: які оцінки вони виставили за цей бій

Василь Ломаченко провів бій проти Девіна Хейні за звання абсолютного чемпіона світу. Ломаченко програв рішенням суддів.

Ломаченко та Хейні провели доволі близький бій, але 12 раундів виявилося недостатньо, щоб достроково визначити переможця. Тож це довелося робити суддям.

До теми Ломаченко програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу

Хейні здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – двічі 115:113 та 116:112.

На думку трьох суддів, Ломаченко переміг суперника в другому та одинадцятому раундах. Ще двоє суддів віддавали перевагу Ломаченку у восьмому та десятому раундах.

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Натомість у першому, четвертому, п'ятому, дев'ятому та дванадцятому раундах всі троє суддів віддавали перевагу Хейні.



Суддівські записки бою Ломаченко – Хейні / фото twitter.com/DanRafael1