Ломаченко готується зробити відбивну з Коммі: відео потужного тренування

Василь Ломаченко готується до другого поєдинку у 2021 році проти Річарда Коммі. Український боксер максимально викладається на тренуваннях.

"Динаміти" Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах показав, як готується до бою з Річардом Коммі. Ломаченко наразі перебуває у Каліфорнії (США), де традиційно має тренувальний табір.

Варте уваги Коммі розповів, чим дивуватиме Ломаченка на ринзі

На одному з тренувань Василь показав, які "динаміти" приховує у своїх кулаках. Українець серією ударів по груші показав, як планує зробити відбивну з Річарда Коммі.

Ломаченко зустрінеться з Коммі