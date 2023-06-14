Черкаси дебютують в УПЛ: ЛНЗ відправляє Інгулець Олександра Поворознюка в Першу лігу

Команда Олександра Ковпака переграла клуб з Петрового та вперше в історії вийшла в елітний дивізіон чемпіонату України. Натомість на клуб епатажного президента чекає сезон у другому за рівнем ешелоні.

ЛНЗ – Інгулець 2:1

Голи: Савін, 17, Коробенко, 30 (автогол) – Сітало, 51.

На початку червня в УПЛ завершився сезон 2022-2023. Втім для двох команд ще було відкритим питання збереження прописки в еліті, пише 24 канал.

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Верес та Інгулець мали зіграти у стикових матчах з Металургом та ЛНЗ відповідно. Рівненці впевнено переграли запоріжців та залишились у найвищому дивізіоні. Натомість доля дуелі між ЛНЗ та Інгульцем вирішувалась у черкаському поєдинку.

Впевнений старт від ЛНЗ

Минулого тижня команди розписали нічию в Петровому (1:1). На відміну від більшості турнірів світу, в УПЛ правило виїзного голу не було скасоване. Тому Інгулець влаштовувала або перемога, або результативна нічия (2:2 і більше).

Проте друга зустріч з перших хвилин пішла не за планом петрівців. На 17-ій хвилині ЛНЗ повів у рахунку. Тищенко вивів Савіна на ударну позицію і той пробив Паламарчука.

Інгулець пізно увімкнувся

Ближче до перерви підопічні Ковпака змогли подвоїти рахунок. Правда, зусиллями хавбека Інгульця Коробенка, який зрізав м'яч у власні ворота після подачі з флангу. Це поставило гостей у скрутну ситуацію.

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У другому таймі ініціатива вже перейшла до підопічних Лупашка і вони доволі швидко відквитали один м'яч. Після подачі з кутового кіпер ЛНЗ невдало вибив снаряд і Сітало з близької відстані добив його у ворота.

Черкаси дебютують в УПЛ

Інгулець продовжив давити суперника, адже для порятунку їм залишалось забити один гол. Лупашко посилив напад завдяки виходу Кравчука, Одарюка та Резепова. Втім моменти петрівцям давались вкрай складно, а в разі небезпеки надійно діяв воротар черкаського клубу.

Таким чином на Інгулець очікує як мінімум один сезон у Першій лізі. Натомість ЛНЗ вперше у своїй історії зіграє в УПЛ. Ба більше, це перший представник з Черкас в історії елітного дивізіону чеміпонату України.