Амбітний новачок УПЛ розгромив Оболонь та залишив зону вильоту: відеоогляд

Олег Дулуб здобув другу перемогу на чолі ЛНЗ. Черкаська команда досить впевнено переграла міцну київську Оболонь.

ЛНЗ – Оболонь 3:0

Голи: Ковальов, 29, Шестаков, 56, Наумець, 89.

На початку сезону черкаський ЛНЗ суттєво підсилив склад. Однак велика кількість кваліфікованих гравців не втілилася у високе місце в турнірній таблиці, пише 24 Канал.

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Несподівана поразка Оболоні

Команди досить обережно почали поєдинок. Перший небезпечний момент створили гості. Гравець Оболоні Приймак пробив поруч зі стійкою.

Господарі відповіли в середині тайму. Після розіграшу штрафного Ковальов опинився на дальній стійці та переправив м'яч у сітку воріт.

На 56-й хвилині хавбек ЛНЗ Шестаков скористався невпевненою грою в захисті киян та подвоїв перевагу своєї команди. 2:0 – це вже заявка на загальний успіх.

А під завісу поєдинку Наумець, який замінив автора другого голу Шестакова, поставив переможну крапку – 3:0. "Пивоварі" досить несподівано поступилися з великим рахунком.

Завдяки цій перемозі команда Дулуба залишила зону перехідних матчів та піднялася одразу на 10-те місце. У ЛНЗ 12 очок у 12 поєдинках.

Оболонь перемістилася з 10-го на 12 місце. У підопічних Валерія Іващенка залишилося 12 залікових балів.

Відеоогляд матчу ЛНЗ – Оболонь