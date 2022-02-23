Лижник із Норвегії просить перенести етап із Росії: він осудив агресію щодо України

Останній етап Кубка світу з лижних гонок повинен відбутись у російській Тюмені. Титулований лижник із Норвегії Ганс Крістер Голунн вимагає скасувати змагання у країні-агресора.

Голунн: Неправильно проводити гонку у Росії

Найкращі лижники світу з'їдуться у Тюмень, щоб протягом 18 – 20 березня поставити крапку у важкому сезоні. Однак не усі в захваті від такої ідеї.

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Норвезький лижник Ганс Крістер Голунн хоче, щоб фінальний етап перенесли із Росії в іншу країну. Спортсмен вважає неправильним грати у державі, яка виступає у війну.

Буде неправильним проводити гонку у країні, яка вступає у війну. Сподіваюся, ФІС зможе перенести гоночний уїк-енд, а не просто скасувати його,

– сказав Голунн.

Такими словами норвежець засудив агресивні дії Росії у сторону України.

Тепер Міжнародна лижна федерація розглядає такий варіант із перенесенням етапу з російської території.

Хто такий Ганс Крістер Голунн

32-річний норвезький лижник, який тричі ставав чемпіоном світу.

На двох поспіль Олімпійських іграх підіймається на п'єдестал. У 2018 році в Пхьончхані Голунн став бронзовим призером у скіатлоні на дистанції 30 кілометрів.

На останній Олімпіаді-2022 у Пекіні здобув "срібло" в естафеті.

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