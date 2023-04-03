Лижник із США врятував сноубордиста із "рук смерті" на засніженому схилі вулкана: відео

Американський лижник Френсіс Цубер додав плюс одну хорошу справу у свою карму. Спортсмен випадково натрапив на застряглого у кучугурі снігу сноубордиста.

Дивовижний порятунок стався на схилі вулкана Бейкер, що у США. Френсіс Цубер разом із групою спускався на лижах вулканічним схилом. На одному ділянок спуску американець чисто випадково побачив, як із кучугури снігу стирчав сноуборд.

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Дивовижний порятунок

Цубер одразу зняв свої лижі та пішов на порятунок. Він протягом деякого часу руками відкопував застряглого у снігу сноубордиста. На щастя, потерпілий був у свідомості та навіть зумів відповісти Френсісу на запитання про свій стан здоров'я.

Після чого американський лижник витягнув із рюкзака лопату та почав ще активніше відкопувати зі снігу сноубордиста. Відео цього порятунку із нагрудної камери Цубер виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

Американець подякував усім, адже отримав чимало теплих слів після такого хорошого вчинку. Цубер зазначив, що сноубордист спускався схилом із іншою групою, яка домовилась зустрітись з іншого боку. Але той не впорався з керуванням та опинився під завалами снігу.

Цубер зауважив, що досвідчені групи сноубордистів та лижників на такі випадки повинні бути оснащені раціями та іншим належним спорядженням.

Також герой порятунку наголосив, коли ти у горах, то байдуже, який багаж досвіду є у вас за плечима. У засніжених горах усі рівні.

Горам байдуже, скільки у вас навичок або досвіду. Їх навіть не хвилює, чи все ви і ваші лижні партнери робите правильно,

– підписав під відео Цубер.

Відео порятунку сноубордиста у США

На останок Цубер порекомендував не йти у гори без належної підготовки. Адже це може привести до летальних наслідків.