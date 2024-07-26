Шанс потрапити в останній вагон УПЛ: онлайн-трансляція матчу Лівий берег – Металіст 1925

У п'ятницю, 26 липня, відбудуться півфінальні поєдинки "Турніру чотирьох" за можливість зіграти в Українській Прем'єр-лізі-2024/2025. Першу путівку у фінал між собою розіграють Лівий берег і Металіст 1925.

Гра відбудеться в передмісті Києва на стадіоні "Лівий берег". Стартовий свисток пролунає о 15:30, пише 24 Канал.

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Несподівана можливість опинитися в УПЛ

Цей мінітурнір став можливий після зняття з УПЛ Дніпра-1. На засіданні виконкому УАФ було прийнято рішення, що місце дніпровського клубу мають розіграти між собою дві найслабші команди сезону-2023/2024 елітного дивізіону та два клуби Першої Ліги, які за підсумками попередньої кампанії посіли третє та четверте місця.

Це буде перша очна зустріч між суперниками. До цього вони провели по чотири спаринги під час міжсезоння й продемонстрували майже ідентичні результати.

Клуб із Київщини здобув дві перемоги, а також по одному разу зіграв унічию та поступився, натомість харків'яни мають у своєму активі по дві перемоги та нічиї. Саме команда Скрипника вважається фаворитом протистояння, але все вирішуватиметься на футбольному полі.

Дивіться відеотрансляцію матчу Лівий берег – Металіст 1925

Зазначимо, що переможець матчу 30 липня зіграє у фіналі з тріумфатором пари Епіцентр – Минай. Другий півфінал відбудеться 26 липня о 18:30 у Рівному.