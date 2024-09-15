Фартовий джокер Вернидуба: Кривбас на останніх хвилинах вирвав перемогу в Лівого Берега

Дебютант УПЛ київський Лівий Берег вперше зустрічався з бронзовим призером минулого чемпіонату. Долю поєдинку вирішила заміна, яку провів головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб.

Лівий Берег – Кривбас 0:1

Гол: Задерака, 81

Столична команда оговталася після стартових невдач в елітному дивізіоні. Підопічні Віталія Первака здобули дві поспіль перемоги та сподівалися продовжити приємну серію в матчі з амбітним Кривбасом, пише 24 Канал.

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Тренерське чуття не підвело Вернидуба

Досвідченіші гості з перших хвилин захопили ініціативу. "Лелекам" довелося діяти другим номером, сподіваючись на швидкі контратаки. Проте до реальних загроз у першому таймі справа не дійшла. На перерву команди пішли з нулями на табло.

Після перерви сценарій поєдинку не змінився. Тренери обох команд провели заміни, сподіваючись здобути позитивний результат.

Фартовішим виявився Юрій Вернидуб, який на 73-й хвилині випустив Максима Задераку. А вже за вісім хвилин прудконогий вінгер увірвався до штрафного майданчику та пробив повз спантеличеного Механів.

Цей гол приніс перемогу Кривбасу в матчі з Лівим Берегом 1:0.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Кривбас