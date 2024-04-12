Чиясь переможна серія має обірватися: онлайн-трансляція матчу Лівий берег – Карпати

У п'ятницю, 12 квітня, відбудуться перші матчі 22 туру Першої ліги України. У центральному поєдинку чемпіонської групи Лівий берег на своєму полі прийматиме Карпати.

Матч відбудеться на околиці столиці на стадіоні "Лівий Берег". Стартовий свисток пролунає о 13:30, пише 24 Канал.

Читайте також Українські клуби полюють за забивним футболістом "молодіжки" Ізраїлю

Битва фаворитів на підвищення в УПЛ

У гості до третьої команди чемпіонської групи завітав лідер та беззаперечний фаворит турніру. "Леви" за 7 турів до закінчення чемпіонату мають 8 очок відриву в турнірній таблиці від другого місця та вже зовсім скоро можуть собі гарантувати довгоочікуване повернення в еліту українського футболу.

Господарі ж поля також претендують на пряме підвищення у класі. Їх безпрограшна серія триває вже 10 офіційних матчів, у яких Лівий берег здобув 9 перемог та 1 раз зіграв унічию.

Обидві команди пропустили найменше голів серед усіх учасників чемпіонату – по 12 м’ячів. Навесні вони ще не втрачали очок, здобувши по 3 перемоги.

. У випадку перемоги кияни, принаймні до 13 квітня, зможуть піднятися на друге місце, яке наразі посідає Інгулець з перевагою в 1 очко.

Дивіться відеотрансляцію матчу Лівий Берег – Карпати