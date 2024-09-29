Божевільний гол Бражка допоміг: Динамо здолало Лівий Берег

У неділю, 29 вересня, між собою зустрічались Лівий Берег та Динамо в межах 8-го туру Української Прем'єр-Ліги сезону-2024/2025. Матч завершився перемогою "біло-синіх" у столичному дербі.

Лівий Берег – Динамо 0:3

Голи: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинський, 90+1

Вилучення: Самар, 80

Динамо успішно виступає у новому сезоні чемпіонату України, маючи у своєму активі 16 очок – 5 перемог та 1 нічия. Лівий Берег підходив до цього матчу у ролі аутсайдера, адже "лелеки" тільки в цьому році дебютували в елітному дивізіоні країни, повідомляє 24 канал.

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Перше столичне дербі між Лівим Берегом та Динамо

Підопічні Олександра Шовковського розпочали матч одразу з навали на ворота Лівого Берега. На 8-й хвилині матчу центрбек Тарас Михавко відзначився дебютним голом у футболці "біло-синіх".

Динамівці продовжували тримати "лелек" біля своїх воріт та контролювати м'яч. На 19-й хвилині матчу лідер киян Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу команди, але гол було скасовано після перевірки VAR через офсайд ветерана "біло-синіх".

Під кінець тайму Лівий Берег намагався "показати зуби", але підопічні Шовковського жорстко діяли проти футболістів "зелено-жовтої" команди. У підсумку гравці пішли на перерву за рахунку 0:1 на користь Динамо.

Друга половина гри розпочалась також під диктовку "біло-синіх", які одразу пішли атакувати ворота "лелек". "Лівобережці" відповіли на цей ривок киян ударом головою Галаса, але Бущан легко забрав м'яч до рук.

На 53-й хвилині матчу від пропущеного м'яча Лівий Берег врятувала поперечина після дальнього удару від Буяльського. Підопічні СаШо продовжили атакувати, на 62-й хвилині після помилки Механіва Володимир Бражко подвоїв перевагу своєї команди.

"Лівобережці" намагався відігратись, але "біло-сині" повністю контролювали гру та не залишали шансів "зелено-жовтим". На 80-й хвилині господарі поля залишились в меншості, головний рефері матчу вилучив Валерія Самара.

На останніх хвилинах матчу Валентин Рубчинський вперше забив у складі киян та добив "лелек". У підсумку впевнена перемога Динамо у першому столичному дербі проти Лівого Берега.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Динамо: