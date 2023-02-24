Стрімке підвищення після УПЛ: Ліверпуль може замінити Клоппа колишнім наставником Шахтаря

Роберто Де Дзербі показує прекрасні результати у Брайтоні, який він очолив восени минулого року. Його робота не залишилась непоміченою одним з топ-клубів Англії.

Цей сезон виходить провальним для Ліверпуля. Команда Юргена Клоппа на тижні розгромно поступилась вдома Реалу (2:5) та майже оформила виліт з Ліги чемпіонів.

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Провал за підсумками сезону може вилитись у відставку німецького наставника. Наразі контракт Клоппа з Ліверпулем розрахований до 2026 року, а керівництво повністю підтримує німця.

Втім невихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон може змусити тренера самого подати у відставку. У ЗМІ вже потрапив список кандидатів на заміну Юргену. Фаворитом на цей пост є наставник Брайтона Роберто Де Дзербі, який у сезоні 2021-2022 працював у Шахтарі.

Повідомляється, що італієць має у контракті з "чайками" пункт про відступні у 13 мільйонів євро. Якщо ж у Роберто не вийде очолити Ліверпуль, серед альтернатив називають Зінедіна Зідана, Томаса Тухеля, Юліана Нагельсманна та Маурісіо Почеттіно.

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Нагадаємо, що після 22-х матчів Брайтон та Ліверпуль набрали рівну кількість балів (по 35) і ділять 7 та 8 місця. Відстань від зони Ліги чемпіонів складає сім очок, але при цьому четвертий Тоттенхем відіграв на два матчі більше.

. Юрген Клопп очолив Ліверпуль у 2015 році. За цей час німець виграв з командою Лігу чемпіонів, АПЛ. Кубок та Суперкубок Англії. Кубок Ліги та Клубний чемпіонат світу. Також його команда двічі програвали у фіналі ЛЧ та ставала віцечемпіоном Ліги Європи.