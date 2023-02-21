Ліверпуль посипався: Реал відігрався з 0:2 і перемагає на "Енфілді" у божевільному матчі – відео

Підопічні Юргена Клоппа яскраво почали матч проти мадридців, але "бланкос" змогли перевернути поєдинок. Ще не пройшла година гри, а "бланкос" забили аж п'ять разів.

Ліверпуль та Реал грають в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пише 24 канал. Ці команди грали в останньому фіналі турніру, але тепер доля звела їх на першій же стадії плей-офф.

Слідкуйте з нами Ліверпуль – Реал: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англійці вже з перших хвилин пішли вперед і забили двічі у ворота Куртуа, в тому числі і не без фейла бельгійця. Однак Реалу вдалось швидко перевернути гру.

Вже до перерви Вінісіус оформив дубль. Спочатку бразильцю вдалось красиво і точно пробити з кута карного майданчика, а пізніше форвард підставився під вибивання Аліссона і м'яч полетів у ворота.

На цьому Реал не зупинився і вже на старті другого тайму вийшов вперед. Гомес збив Родріго на фланзі, Модрич точно подав на голову Мілітао, який звільнився від опіки та вразив ворота Аліссона.

Відео голу Мілітао:

А вже на 54 хвилині мадридці забили четвертий м'яч. Гості розігнали непогану контратаку, Родріго влаштував перепасовку в дотик із Бензема і Карім наніс удар з лінії карного майданчика. М'яч рикошетом від захисника "червоних" залетів у ворота.

Як забив Бензема:

Пізніше Карім ще більше добив суперника. Ліверпуль пропустив разючу контратаку, Вінісіус вивів Бензема віч-на-віч з Аліссоном. Француз хитнув кіпера і пробив у майже порожні ворота.