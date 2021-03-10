Ліверпуль обіграв РБ Лейпциг та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів: відео

У матчі між Ліверпулем та РБ Лейпциг у середу, 10 березня, номінальні господарі матчу здобули перемогу. Та вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Ліверпуль – РБ Лейпциг 2:0

Голи: Салах, 70, Мане, 74

Ліверпуль на цей матч виходив у статусі фаворита. Все завдяки перемозі в першому матчі з рахунком 2:0. Як і ця гра, попередній матч відбувся на нейтральному полі – в Будапешті.

Варте уваги Барселона у напруженому матчі не змогла перемогти ПСЖ та покинула Лігу чемпіонів: відео

Сам матч відзначився чималою кількістю гольових моментів, які обидві команди змарнували. Доволі надійно зіграли воротарі обох команд. У першому таймі могли забивати Дані Ольмо, Кампль чи Форсберг у німецької команди. Ліверпуль на це відповів моментами своєї атакувальної трійки Салах – Жота – Мане.

Особливо небезпечно було, коли Салах виходив сам-на-сам на ворота Гулачі. Але не переграв голкіпера. А після добивання Мане опинився в офсайді. Згодом не зміг забити і Жота, коли до нього відлетів м’яч, а перед ним був порожній кут – мимо воріт.

Марнування моментів продовжилося і у другому таймі. Та цього разу РБ Лейпциг міг забити. Після удару Сорлота лише перекладина врятувала "мерсисайдців" від пропущеного голу.

І лише після цього Ліверпуль забив. Мане віддав на Жоту, португалець зібрав навколо себе двох гравців та віддав на Салаха. А вже він у штрафному після змішення пробив у кут воріт.

Відео голу Салаха

Сталося це на 70-й хвилині. А вже на 74-й хвилині Ліверпуль забив вдруге. Після прострілу Орігі відзначився Мане, в дотик відправивши м’яч у ворота суперника.

Відео голу Мане

Ліверпуль перемагає та виходить у чвертьфінал Ліги чемпіонів.