Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон: відео

Ліверпуль у рамках 28 туру АПЛ зіграв на виїзді проти Вулверхемптона. Команда Юргена Клоппа з труднощами вирвала перемогу.

Вулверхемптон – Ліверпуль 0:1

Гол: Діогу, 45+2

Варте уваги МЮ завдяки курйозному автоголу переміг Вест Хем: відео

Криза у грі Ліверпуля зробила цей матч ще цікавішим. Вулверхемптон міг спокійно брати принаймні одне очко у цій зустрічі. Вже на початку поєдинку Семеду обіграв захисника та пробив у сторону воріт гостей, але м'яч полетів туди, де перебував голкіпер Аліссон.

Відповідь команди Клоппа була не менш гострою. Мане відгукнувся у штрафному на передачу від Салаха. Однак м'яч після удару футболіста Ліверпуля пролетів повз стійку.

У доданий до першого тайму арбітром час гості таки розмочили нулі на табло. Ліверпуль організував стрімку атаку, у якій взяли участь Салах та Мане, останній віддав передачу на вільного Діогу, який ударом у ближній кут відкрив рахунок у зустрічі – 0:1.

"Сухий" тайм

У другому таймі футболісти обох команд декілька разів загрожували воротам дальніми пострілами, але м'яч ніяк не хотів влітати у сітку володінь Вулверхемптона та Ліверпуля.

Найкращий шанс мав Салах, нападник навіть забив, але зробив це з положення поза грою. Фінальний свисток судді зафіксував мінімальну перемогу Ліверпуля 0:1.

Після звитяги команда Клоппа із 46 очками йде 6-ю. Вулверхемптон із 35 пунктами розташовується на 13-й позиції.

Вулверхемптон – Ліверпуль відеоогляд