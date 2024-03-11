Скандал в АПЛ: суддя позбавив Ліверпуль пенальті у чемпіонському матчі з Манчестер Сіті – відео

Майкл Олівер вирішив не призначати пенальті на користь Ліверпуля у компенсований час за фол з боку Жеремі Доку. Це дозволило Манчестер Сіті взяти одне очко.

В центральному матчі 28 туру АПЛ зустрілись головні претенденти на чемпіонство Ліверпуль та Манчестер Сіті. Гра видалась напруженою та завершилась внічию 1:1, пише 24 канал.

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Дивне рішення Майкла Олівера

Якщо у першому таймі манкуніанці були гострішими, то після перерви ініціатива була вже на боці господарів. А у компенсований час Ліверпуль міг розраховувати на пенальті, проте суддя прийняв скандальне рішення.

Вінгер МанСіті Жеремі Доку у власному майданчику високо підняв ногу та влетів нею у півзахисника Ліверпуля Алексіса Макаллістера. При цьому бельгієць у м'яч не грав, а ударом скосив суперника.

Відео епізоду з можливим фолом Жеремі Доку:

Однак Майкл Олівер вирішив не ставити пенальті в цьому епізоді. Навіть після звернення до арбітрів VAR рефері не змінив своєї думки. Таким чином, Ліверпуль був позбавлений можливості вирвати перемогу, зустріч завершилась внічию.

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Чемпіонська гонка

Це рішення може мати наслідки у боротьбі за чемпіонство, адже обидві команди разом із Арсеналом ведуть жорстку боротьбу за золото. За десять турів до фінішу лондонці та мерсисайдці мають порівну очок.

Перше місце посідає Арсенал завдяки кращій різниці голів, ніж у Ліверпуля. Натомість Манчестер Сіті відстає від дуету лідерів на одне очко.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті