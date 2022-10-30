Ліверпуль вперше в сезоні програв вдома в АПЛ у матчі зі змарнованими моментами: відео

Ліверпуль продовжує невдало виступати в чемпіонаті Англії. Цього разу команда програла вдома Лідсу.

Матч для Ліверпуля розпочався вкрай невдало, коли Гомес віддав пас на голкіпера. Але вийшло так, що Аліссон на цей пас не очікував. Як і Ван Дейк, з-за спини якого і вибіг Родріго та відправив м'яч у порожні ворота.

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Відповіли господарі поля своїм голом вже за десять хвилин. Під час однієї з атак м'яч постійно переводили з флангу на фланг навісами. І під час одного з таких навісів у штрафний майданчик Салах відправив м'яч у ворота суперника.

А далі до кінця матчу був бенефіс воротаря гостей Мельє та парад змарнованих нагод "мерсисайдців". Хоча і гравці Лідса могли забити, але м'яч після удару Ааронсона влучив у перекладину.

У другому таймі тиск на ворота Лідса лише посилився – забити намагалися Фірміно та Нуньєс. Але їм не вдалося.

А от на останній хвилині основного часу Лідс таки забив. Бемфорд та Саммервілл зуміли втримати м'яч у штрафному, і останній вирішив пробити низом у дальній кут воріт. Аліссон дещо запізнився з реакцією на удар, і м'яч закотився у кут воріт.

Ліверпуль – Лідс 1:2

Голи: Салах, 14 – Родріго, 4, Саммервілл, 89

Ця поразка стала першою для Ліверпуля на "Енфілд роуд" в цьому сезоні. Але четвертою в АПЛ за 12 матчів. Через це команда опинилася в середині турнірної таблиці.

Лідс же завдяки цій перемозі зумів покинути зону вильоту.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Лідс