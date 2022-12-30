Захисник збірної Бельгії забив два автоголи у матчі АПЛ та зіграв на руку Ліверпулю: відео голів

Лестер першим забив у ворота команди Клоппа, але Ваут Фаес підставив свою команду. Ще у першому таймі бельгієць двічі розписався у своїх воротах і подарував "червоним" перемогу.

Ліверпуль – Лестер 2:1

Голи: Фаес, 38 (автогол), Фаес, 45 (автогол) – Дьюсбері-Холл, 4

У чемпіонаті Англії розпочався 18 туру сезону 2022-2023. На п'ятницю було винесено дві зустрічі, але найбільша увага була прикута до дуелі Ліверпуля та Лестера, пише 24 канал.

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Обидві команди цього сезону скоріше розчаровують фанатів. Мерсисайдці втратили очки у восьми матчах і застрягли на шостій сходинці в АПЛ. Відстань до лідера Арсенала складає аж 15 балів.

Кадрові проблеми

Лестер же довгий час йшов у зоні вильоту, але 5 перемог в останніх семи матчах дозволили підопічним Роджерса піднятись на 13 позицію. Перед звітним матчем у Ліверпуля були деякі кадрові проблеми в атаці.

Роберто Фірміно, Діогу Жота та Луїс Діас були недоступні через травми, а новачок Коді Гакпо ще не готовий дебютувати за "червоних". У Лестера також випало кілька важливих футболістів, мова про Меддісона, Прата, Джастіна та Еванса.

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Лестер забив першим

Поєдинок почався вдало для "лисиць", адже Ліверпуль вкрай погано зіграв у захисті після стрімкої контратаки Лестера. Після скидки від Дака хавбек Дьюсбері-Холл вибіг сам-на-сам із Аліссоном і відкрив рахунок.

Втім в подальшому фортуна відвернулась від гостей і мова не лише про ігрове домінування Ліверпуля. Спочатку травми зазнав Патсон Дака, якого замінили на Джеймі Варді в середині першого тайму.

Але головним антигероєм зустрічі варто називати бельгійського центрбека "лисиць" Ваута Фаеса. 24-річний гравець примудрився протягом семи хвилин двічі записати на свій рахунок автогол.

Чорний день бельгійця

На 38 хвилині Ваут чудернацьким способом зрізав м'яч у свої ворота після прострілу від Александера-Арнольда. А перед самою перервою Фаес опинився у невдалому місці, коли Нуньєс вийшов віч-на-віч із Уордом.

Дарвін вдарив у стійку, але він неї м'яч відскочив в ногу горе-бельгійця і опинився у воротах. Роджерс вирішив не міняти захисника, але у другому таймі у гостей було мало шансів для нападу.

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Ліверпуль мав кілька гарних моментів, але Салах та Нуньєс марнували свої моменти. Тому рахунок до фінального свистка так і не змінився, що дозволило мерсисайдцям здобути четверту перемогу в АПЛ поспіль.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Лестер:

Проте поки піднятися вище шостого місця у підопічних Клоппа не виходить. Ліверпуль лише наблизився на відстань одного балу до Манчестер Юнайтед, але у підопічних тен Хага залишається гра у запасі.

. Наступний матч "червоні проведуть вже 2 січня, суперником стане лондонський Брентфорд. У свою чергу третього числа Лестер протистоятиме вдома Фулхему.